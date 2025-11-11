Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments fällt am Abend

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,61 USD.

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 159,61 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Texas Instruments-Aktie bis auf 159,61 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 160,45 USD. Zuletzt wechselten 699.899 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 221,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Texas Instruments ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?