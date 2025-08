thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 9,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 9,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.400.596 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 11,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,35 Prozent. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,03 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,06 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,457 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert Quartalsergebnisse

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter & Co.: Stahlwerte steigen - Mega-Damm treibt Stahlpreise hoch