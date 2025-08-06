thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,55 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 9,55 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 9,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.784 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 21,67 Prozent Luft nach oben. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 244,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,58 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,457 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

