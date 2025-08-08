thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 9,73 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 9,73 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 9,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 310.994 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,457 EUR je Aktie aus.

