thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag in Rot
Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 9,58 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 9,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 354.821 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 71,12 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,457 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet
thyssenkrupp-Aktie stark: Aktionäre stimmen für Abspaltung von TKMS
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|25.02.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen