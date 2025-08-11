thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 9,58 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 9,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 354.821 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 71,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,457 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

