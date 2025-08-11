DAX24.067 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,88 +0,3%Gold3.356 +0,3%
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Vormittag stärker

12.08.25 09:23 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,78 EUR 0,04 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,78 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,72 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.122 Stück gehandelt.

Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 253,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umsetzen können.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,457 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
