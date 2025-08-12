thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,73 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 9,73 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 425.737 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 16,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 251,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,83 EUR an.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent zurück. Hier wurden 8,58 Mrd. EUR gegenüber 9,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,457 EUR in den Büchern stehen haben wird.

