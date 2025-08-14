thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag tief südwärts

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 8,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 5,4 Prozent auf 8,40 EUR. Bei 8,38 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,82 EUR. Bisher wurden heute 2.382.954 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 203,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,156 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,405 EUR in den Büchern stehen haben wird.

