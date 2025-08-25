thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag tiefer

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,12 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 9,12 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 647.147 thyssenkrupp-Aktien.

Am 21.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 27,39 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,282 EUR fest.

