Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gefragt

29.08.25 09:25 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag gefragt

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 9,18 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 9,18 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,18 EUR. Bei 9,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.640 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 26,53 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 231,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,53 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,282 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
14.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
