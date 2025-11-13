DAX24.202 -0,7%Est505.784 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Mittag fester

13.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 71,90 EUR.

Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
71,90 EUR 0,40 EUR 0,56%
Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,90 EUR zu. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 72,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.488 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

