TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zeigt sich am Mittag fester

TKMS thyssenkrupp Marine Systems im Fokus

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 71,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,90 EUR zu. In der Spitze gewann die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 72,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.488 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems ließ sich am 13.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

