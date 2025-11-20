TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 67,25 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 67,25 EUR zu. Bei 67,65 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.765 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

