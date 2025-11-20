TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 67,25 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 67,25 EUR zu. Bei 67,65 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.765 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen