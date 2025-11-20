DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Notierung im Blick

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

20.11.25 09:23 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 67,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
64,80 EUR -1,40 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 67,25 EUR zu. Bei 67,65 EUR markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.765 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

