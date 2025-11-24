DAX23.290 +0,9%Est505.534 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagvormittag mit Abschlägen

24.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 60,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
57,80 EUR -3,20 EUR -5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 60,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bisher bei 59,70 EUR. Bei 59,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.632 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,58 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
10:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:41TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

