TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Zuletzt ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 60,30 EUR.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 60,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bisher bei 59,70 EUR. Bei 59,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.632 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,58 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

