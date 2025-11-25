TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 59,80 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 59,80 EUR zu. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,00 EUR zu. Bei 58,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 35.593 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,50 EUR an.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlichte am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.
Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
