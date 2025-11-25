DAX23.245 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Kursentwicklung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 59,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
59,90 EUR 2,65 EUR 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 59,80 EUR zu. Der Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,00 EUR zu. Bei 58,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 35.593 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,50 EUR an.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlichte am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

