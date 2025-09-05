DAX23.570 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,46 +0,5%Dow45.282 -0,7%Nas21.558 -0,7%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1736 +0,7%Öl65,42 -2,2%Gold3.590 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Blick ins DepotTop-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.
Depot im DetailDie Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

Überhitzungssorgen?Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

US-AktienportfolioQ2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

Sobek GroupRheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein - Aktie klettert

Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein - Aktie klettert

Blick ins DepotSo war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Kaufempfehlungen KW 36Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Altcoin-Saison?Ethereum auf Rekordkurs: Ex-Wall-Street-Banker spekuliert über 80.000 US-Dollar

Ethereum auf Rekordkurs: Ex-Wall-Street-Banker spekuliert über 80.000 US-Dollar

ExperteneinschätzungenRheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten

Rheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten

Nach BilanzDroneShield-Aktie im Blick: Rekordwachstum und erster Gewinn - Großinvestor steigt aus

DroneShield-Aktie im Blick: Rekordwachstum und erster Gewinn - Großinvestor steigt aus

Halbleiter im FokusInfineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt volatil: Was dennoch weiter belastet

Infineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt volatil: Was dennoch weiter belastet

Schwache Nachfrage?BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?

BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?

Jahrelange HängepartieSiemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn

Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn

MilliardenmarktTrotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?

Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?

Anlage: Erfolg oder Verlust?Ethereum: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Ethereum: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Unter DruckReaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an

Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an

Mietvertrag unterschriebenSiemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht

Index-MonitorAktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

Gefährliche ExtrembewertungTesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Chancen und RisikenTUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

TUI-Aktie schwächelt trotz starker Prognose: Droht die Trendwende?

Expertenmeinung im BlickWie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Split-EffektTesla-Konkurrent Lucid-Aktie: Reverse-Split sorgt für Kursbewegung

Tesla-Konkurrent Lucid-Aktie: Reverse-Split sorgt für Kursbewegung

Tops & FlopsRohstoffe im August 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

Rohstoffe im August 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

VolatilitätPalantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

KI-Token im BlickNVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet

NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet

Nach Aktienzusammenlegung+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ

+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ

Index-MonitorPorsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick

Klage scheitertAlphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab

Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab

Bilanz veröffentlichtBroadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?

HerzgesundheitNovo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy zeigt bessere kardiovaskuläre Wirkung als Eli Lilly-Mittel

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy zeigt bessere kardiovaskuläre Wirkung als Eli Lilly-Mittel

RallymodusGoldpreis steigt auf Rekordhoch und lässt 3.500-Dollar-Marke hinter sich

Goldpreis steigt auf Rekordhoch und lässt 3.500-Dollar-Marke hinter sich

Studien laufenNovo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke

Novo Nordisk-Aktie vor neuem Schub? Ozempic als Hoffnung für Demenz-Kranke