Top-News: Das war diese Woche wichtig

Blick ins Depot

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.