Top-News: Das war diese Woche wichtig

DAX etwas fester -- Wall Street in Grün -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Lufthansa, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Kartellstreit beendet: Google zieht EU-Klage gegen Microsoft zurück - Aktien uneins
Broadcom-Aktie erreicht neue Rekordmarke und nähert sich 2 Billionen-Dollar-Bewertung
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu

Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 3. Quartal 2025

BYD-Aktie zur Wochenmitte mit Kurssprung: Was dahinter steckt

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv

Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot

TKMS-Aktie knickt ein: Anleger reagieren geschockt auf Analystenwarnungen

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien

Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?

PUMA-Aktie springt zweistellig hoch: Neue Übernahmespekulationen aus China

Deutsche Telekom kauft weitere Aktien zurück - Aktie im Minus

Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele

Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie weit sind die Friedenspläne für die Ukraine?

SAP-Aktie nach Jahrestief wieder im Plus - Cloud-Rückschlag und Klage im Fokus

Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende

Palantir-Insider verkaufen kräftig - Aktie nach millionenschweren Abgaben erneut schwankend

Aktien von BYD, Alibaba und Baidu unter Druck: Chinesische Tech-Riesen im Fadenkreuz des Pentagons

Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt

Alphabet-Aktie zwischen KI-Explosion, Buffett-Einstieg & starken Zahlen

DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?

Deutsche Bank wird optimistischer: Goldpreis steigt

GAIN AI Act vor dem Aus - was das für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt bedeutet

AMD-Aktie fällt deutlich: Konkurrenzdruck durch Google-Chips trifft auf frische KI-Impulse

ETFs für Senioren: So können auch Rentner vom Kapitalmarkt profitieren

Warum die Strategy-Aktie aktuell weniger wert ist als der eigene Krypto-Bestand

KI-Profiteur Alphabet-Aktie: Wie weit ist die 4-Billionen-Dollar-Marke noch weg?

Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Alzheimer-Enttäuschung trifft auf Studienerfolg

Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026