Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Abschied einer ÄraBuffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit

Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portfolio tiefe Einblicke in Warren Buffetts letzte Amtshandlungen im vierten Quartal 2025.
Rotstift angesetztNVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert

Blick ins DepotNVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert

Milliarden-ProgrammNovo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?

Nächste Hiobsbotschaft?Nach Kursbeben bei Software-Aktien: Deutsche Bank warnt vor Klumpenrisiko im Junk-Bond-Markt

Nach KorrekturNVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln

AusschüttungSAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht

Milliarden-GewinneWarren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm

Aktie im AufwindSiemens Energy-Aktie vor neuem Rekord? RBC hebt Kursziel deutlich an - Cashflow im Fokus

KI-Wachstum im FokusNVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Werden die hohen Markterwartungen übertroffen?

Kaufempfehlungen KW 8Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Im AusverkaufAktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten

CO2-Zertifikate im FokusJPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben - Aktie stark

"Analyst Focus List"Siemens Energy-Aktie: JPMorgan nennt hohes Kursziel - besser als der S&P 500?

Aktuelle Analyse im BlickUBS AG: Buy für Siemens-Aktie

WachstumsmärkteSAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren

Viertes QuartalAirbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt

Befreiungsschlag?Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit

Mitarbeiter-OptionenDroneShield-Aktie unter Druck: Notierung neuer Stammaktien beantragt

KI-SorgenMicrosoft-Aktie im Abwärtstrend: Kaufgelegenheit oder Warnsignal?

Halbleiter-Gigant MünchenInfineon-Aktie heute Ex-Dividende: Bullishe Signale durch KI-Fokus

BärenmarktHistorische Talfahrt bei Amazon-Aktie: Warum Anleger skeptisch bleiben

VertrauensbeweisTUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie

Millionen-InvestitionMicrosoft-Aktie vor Turnaround? Aktien-Kauf von Direktor Stanton weckt Hoffnung bei Anlegern

Krypto-Markt im Wandel?Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade

KurssprüngeSiemens-Aktie mit Achterbahnfahrt: Das steckt hinter den starken Schwankungen

ErholungAmazon-Aktie nach Verlustserie stabil: Buffetts massive Verkäufe treffen auf positive Analysten

Bewertung im FokusNeutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Finanz-Schachzug voraus?Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken

Rally ohne Fundament?Kursexplosion bei DF Deutsche Forfait-Aktie: Ist das die nächste deutsche Meme-Aktie?

Zahlen vorausAllianz-Aktie vor neuem Schub? Das erwarten die Experten von der bevorstehenden Bilanz

Experten-AnalyseTelekom-Aktie gewinnt: Buy von Deutsche Bank AG

