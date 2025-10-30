DAX24.107 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.770 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1562 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Aktienkurs aktuell

TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Nachmittag freundlich

30.10.25 16:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 27,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,90 EUR 0,30 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,88 EUR. Bei 28,00 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.967 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 37,91 Prozent Luft nach oben. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,90 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
14:41TRATON HaltenDZ BANK
13:26TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
