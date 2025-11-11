TUI Aktie News: TUI tendiert am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 7,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 7,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 455.813 Stück.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 28,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 26,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

