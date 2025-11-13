TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 7,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 7,80 EUR. Bei 7,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 222.602 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,42 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,36 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,79 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

