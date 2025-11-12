AKTIE IM FOKUS: Tui ziehen an - Bernstein: Ergebnis 'wie vom Konsens erwartet'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein operativer Gewinnsprung (Ebit) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 hat die TUI-Aktie am Mittwoch unter die Spitzenwerte im MDAX getrieben. Sie gewann zuletzt 4,2 Prozent auf 7,59 Euro und hat damit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend überwunden. Knapp unter der 50-Tage-Linie bei 7,67 Euro, die den mittelfristigen Trend signalisiert, wurde zu ausgestoppt. Der Jahresverlust verringerte sich auf 10 Prozent.
Analyst Richard Clarke von Bernstein Research schrieb in einer Schnelleinschätzung, dass das vorläufige Ebit "im Rahmen der Analystenschätzungen von 1,413 Millionen Euro" liege, "trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen"./ck/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:11
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:11
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen