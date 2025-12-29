DAX24.327 -0,1%Est505.753 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 +3,9%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.101 -0,6%Euro1,1768 ±-0,0%Öl62,06 +2,1%Gold4.429 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS klar im Minus nach Selenskyj/Trump-Treffen -- DroneShield, NVIDIA, Groq, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt NVIDIA erhält von Groq nicht-exklusive Produktlizenz und übernimmt Teil der Mitarbeiter - Aktie steigt
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Micron Technology, Rubrik, Microsoft, Booking Holdings, AppLovin

29.12.25 14:32 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe von Stock3 die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale. Dabei stehen vor dem Jahreswechsel in dieser letzten Sendung 2025 Technologiewerte von der Wall Street im Fokus.

Der marktbreite S&P500 generierte erst zu Weihnachten ein neues Rekordhoch. Einige Anlegerlieblinge sind ebenfalls weiter im Aufwärtstrend, wie der erste Wert, die Micron Technology, beweist. Rund 240 Prozent Kursplus binnen einen Jahres lassen das Unternehmen, welches als größter DRAM-Ausstatter bei Rechenzentren gilt, weiterhin im starken Aufwärtstrend notieren. Die Data-Center selbst benötigen für ihre Daten entsprechende Sicherheit, welche der zweite Wert, Rubrik, anbietet. Er befindet sich in der gleichen Peer Group wie Palo Alto Networks und Crowdstrike, ist jedoch nur rund ein Zehntel so hoch bewertet.

Mit Microsoft analysieren wir zudem den ehemaligen Software-Giganten, der sein Geschäftsmodell sehr gut an die Bedürfnisse der Nutzer:innen bezüglich Cloud-Software und weiteren Dienstleistungen angepasst hat. Wird die Seitwärtsphase nach oben aufgelöst?

Bei Booking Holdings und AppLovin geben wir heute ein Update mit Bezug zum letzten Trader-Interview mit Rocco Gräfe. Wie haben sich die Aktien im letzten Quartal entwickelt und was kann aus dem Chartbild für den Start nach 2026 abgeleitet werden?

Einen angenehmen Jahresübergang wünschen wir Ihnen von dieser Stelle und habe noch einige Short-Einstiege in die besprochenen Aktien vermerkt:

Micron Technology – Nachfrage nach DRAM-Chips nimmt weiter zu, Auftragslage fasziniert.
LSX: Micron Technology bei LSX
LS: Micron Technology bei LS

Rubrik – Aufholjagd desCloud-Datenmanagement- und Datensicherheitsunternehmen mit Sitz in Palo Alto gegenüber etablierten Sicherheitsfirmen.
LSX: Rubrik bei LSX
LS: Rubrik bei LS

Microsoft – Entwicklung vom Softwarekonzern zum Cloud-Allrounder sorgt für hohe Erträge.
LSX: Microsoft bei LSX
LS: Microsoft bei LS

Booking Holdings – Reisebranche weiter gefragt, KI als potenzieller Beschleuniger.
LSX: Booking bei LSX
LS: Booking bei LS

AppLovin – Wandel vom App-Entwickler mittels KI zum Werbetechnologie-Spezialisten vollzogen.
LSX: AppLovin bei LSX
LS: AppLovin bei LS


#DAX #Finanzen #Aktien #Microsoft #Booking #Applovin #Rubrik #microntechnology

Risikohinweis: Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen