Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Micron Technology, Rubrik, Microsoft, Booking Holdings, AppLovin

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe von Stock3 die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale. Dabei stehen vor dem Jahreswechsel in dieser letzten Sendung 2025 Technologiewerte von der Wall Street im Fokus.



Der marktbreite S&P500 generierte erst zu Weihnachten ein neues Rekordhoch. Einige Anlegerlieblinge sind ebenfalls weiter im Aufwärtstrend, wie der erste Wert, die Micron Technology, beweist. Rund 240 Prozent Kursplus binnen einen Jahres lassen das Unternehmen, welches als größter DRAM-Ausstatter bei Rechenzentren gilt, weiterhin im starken Aufwärtstrend notieren. Die Data-Center selbst benötigen für ihre Daten entsprechende Sicherheit, welche der zweite Wert, Rubrik, anbietet. Er befindet sich in der gleichen Peer Group wie Palo Alto Networks und Crowdstrike, ist jedoch nur rund ein Zehntel so hoch bewertet.



Mit Microsoft analysieren wir zudem den ehemaligen Software-Giganten, der sein Geschäftsmodell sehr gut an die Bedürfnisse der Nutzer:innen bezüglich Cloud-Software und weiteren Dienstleistungen angepasst hat. Wird die Seitwärtsphase nach oben aufgelöst?



Bei Booking Holdings und AppLovin geben wir heute ein Update mit Bezug zum letzten Trader-Interview mit Rocco Gräfe. Wie haben sich die Aktien im letzten Quartal entwickelt und was kann aus dem Chartbild für den Start nach 2026 abgeleitet werden?



Einen angenehmen Jahresübergang wünschen wir Ihnen von dieser Stelle und habe noch einige Short-Einstiege in die besprochenen Aktien vermerkt:



Micron Technology – Nachfrage nach DRAM-Chips nimmt weiter zu, Auftragslage fasziniert.

Rubrik – Aufholjagd desCloud-Datenmanagement- und Datensicherheitsunternehmen mit Sitz in Palo Alto gegenüber etablierten Sicherheitsfirmen.

Microsoft – Entwicklung vom Softwarekonzern zum Cloud-Allrounder sorgt für hohe Erträge.

Booking Holdings – Reisebranche weiter gefragt, KI als potenzieller Beschleuniger.

AppLovin – Wandel vom App-Entwickler mittels KI zum Werbetechnologie-Spezialisten vollzogen.

Risikohinweis: Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.