TUI Aktie News: TUI am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von TUI hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,91 EUR.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 8,34 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,77 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 3.553.701 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,52 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,098 EUR belaufen. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

