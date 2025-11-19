DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,47 EUR.

TUI AG
7,49 EUR 0,16 EUR 2,18%
Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 7,47 EUR. Bei 7,48 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.584.906 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,22 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
