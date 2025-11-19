TUI Aktie News: TUI am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,47 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 7,47 EUR. Bei 7,48 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.584.906 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,22 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je TUI-Aktie belaufen.

