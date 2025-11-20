DAX23.338 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,07 +0,6%Gold4.067 -0,3%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

20.11.25 12:06 Uhr
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 7,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,36 EUR -0,19 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 7,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 626.323 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,69 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,50 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,133 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,22 EUR an.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,20 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 09.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

