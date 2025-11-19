TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 7,20 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 7,20 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 912.838 Stück.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,133 EUR je TUI-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,22 EUR an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 16.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

