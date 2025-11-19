TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 7,29 EUR abwärts.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,29 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124.949 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 36,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,133 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 10.12.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

