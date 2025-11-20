DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Kursentwicklung

TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag ins Plus

20.11.25 09:23 Uhr
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Vormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,45 EUR -0,09 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 7,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,65 EUR. Bei 7,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.488 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 22,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 41,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,133 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,22 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 09.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

