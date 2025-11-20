TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 7,31 EUR ab.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 7,31 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.289.426 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 26,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,133 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 09.12.2026 werfen.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

