TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 7,40 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 7,40 EUR. Bei 7,45 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.189.972 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 25,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,133 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,22 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 09.12.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

