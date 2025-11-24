TUI Aktie News: TUI am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 7,63 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,63 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 7,71 EUR. Mit einem Wert von 7,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.264.234 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 29,76 Prozent sinken.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 6,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 09.12.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

