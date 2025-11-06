Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 91,93 USD abwärts.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 91,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,82 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 543.662 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 10,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 54,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 11,19 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Uber.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 4,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

