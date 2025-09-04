DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Aktienkurs aktuell

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Nachmittag mit Verlusten

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von UniCredit gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
65,10 EUR -1,19 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der UniCredit-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 15:42 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UniCredit-Aktie bisher bei 65,82 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 66,81 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 410 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 34,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 90,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,29 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,56 EUR.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UniCredit am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 6,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema

Commerzbank-Aktie sinkt: UniCredit-Zukäufe lassen Commerzbank-Chefin kalt

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
