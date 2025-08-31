DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1726 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Plus

01.09.25 09:24 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,68 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,90 EUR -0,12 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,68 GBP. Bei 46,80 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,79 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 45.144 Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

