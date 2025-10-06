Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,44 GBP nach.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 43,44 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 43,39 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,58 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 544.784 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,76 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,80 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

