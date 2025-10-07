Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,55 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 43,55 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 43,62 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,51 GBP. Zuletzt wurden via London 37.818 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,10 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 1,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,80 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

