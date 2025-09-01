Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 47,31 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 47,31 GBP nach oben. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,60 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,46 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 1.018.494 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 9,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,63 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

