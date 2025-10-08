Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich Unilever

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 43,62 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 43,62 GBP zu. Bei 43,69 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,60 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 25.836 Aktien.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,16 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,80 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie