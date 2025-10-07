Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 43,37 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 43,37 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 43,62 GBP. Bei 43,31 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,51 GBP. Bisher wurden via London 428.570 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 49,10 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 49,80 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie