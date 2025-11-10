Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,91 GBP abwärts.
Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,91 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 45,49 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,24 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 131.724 Unilever-Aktien umgesetzt.
Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 49,10 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Abschläge von 6,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,91 GBP.
Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 EUR je Unilever-Aktie.
