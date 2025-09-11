Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 46,74 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 46,74 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 46,77 GBP. Bei 46,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 653.696 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 50,02 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,49 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt