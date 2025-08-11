Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 45,42 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 45,42 GBP zu. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 45,42 GBP. Bei 44,87 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.064.001 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 5,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,05 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

