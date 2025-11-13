Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,59 GBP ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 45,59 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,38 GBP nach. Bei 45,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 547.165 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Mit Abgaben von 5,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,91 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

