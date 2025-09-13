Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Unilever

Aktienentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 45,98 GBP ab.

Das Papier von Unilever befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 45,98 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 45,98 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,28 GBP. Bisher wurden via London 39.076 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,02 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,49 GBP aus.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

