Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 43,62 GBP ab.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 43,62 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 43,62 GBP ein. Bei 43,75 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 504.024 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 49,14 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 12,65 Prozent wieder erreichen. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 1,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,43 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

