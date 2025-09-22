Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Montagmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 43,90 GBP abwärts.

Um 11:47 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,90 GBP ab. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 43,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,75 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 264.173 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 49,14 GBP erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 50,43 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

