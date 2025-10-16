Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 45,26 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,40 GBP an. Bei 45,24 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 335.346 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 49,10 GBP markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,30 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie