Aktienkurs aktuell

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursabschlägen

18.09.25 16:11 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 45,43 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie musste um 15:52 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 45,43 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,23 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,59 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 620.900 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,11 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,49 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

