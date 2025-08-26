Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,07 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 46,07 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,12 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,83 GBP. Zuletzt wechselten 682.116 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,27 Prozent. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Abschläge von 6,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,63 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

