DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 43,86 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 43,86 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 43,92 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,78 GBP. Bisher wurden heute 95.050 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,95 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 1,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

